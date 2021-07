Raffaella Carrà morta, Pippo Baudo: “Grandissimo dolore“

La scomparsa di Raffaella Carrà ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo: il dolce ricordo di Pippo Baudo.

Il conduttore Pippo Baudo ha parlato dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà. La scomparsa dell’artista è stata commentata ai microfoni dell’Adnkronos.

Baudo ha analizzato il talento puro di Raffaella Carrà e il grande successo avuto in carriera con tanti programmi televisivi.

“Sono immensamente scosso. È stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria. La conosco dagli inizi della sua carriera – commenta Baudo – ma purtroppo non sono riuscito mai a fare un programma con lei. Era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto“.

Raffaella Carrà morta, l’aneddoto di Baudo

Baudo è commosso e non lo nasconde. Raffaella Carrà è stato un grande punto di riferimento e motivo di divertimento per tantissime persone.

“Aveva studiato ballo, era diventata anche una grande ballerina – ricorda Pippo Baudo – quando fece coppia con Mina, c’era un’asimmetria notevole tra le due, perché Mina è più alta di lei, eppure lei annullava questa asimmetria. E poi, è una delle poche soubrette italiane, forse l’unica, che ha avuto successo nei paesi ispanici“.

Raffaella Carrà morta, l’annuncio

La notizia della dipartita di Raffaella Carrà è stata data dal coreografo ed ex compagno Sergio Japino. “Raffaella ci ha lasciati.

È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. La showgirl e conduttrice, storica icona della musica italiana amatissima anche all’estero, si è spenta nel pomeriggio di lunedì 5 luglio 2021 dopo una lunga malattia. Meno di un mese fa avevo festeggiato il compleanno.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla data e il luogo in cui si svolgeranno i funerali. “Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri” ha precisato Japino. Presto verranno svelati ulteriori dettagli su quello che sarà l’ultimo saluto a Raffaella Carrà.

L’artista era intervenuta qualche tempo, durante la trasmissione “La Vita in Diretta“, per dire la sua in merito alla questione dei vaccini. La conduttrice aveva affermato che certamente si sarebbe sottoposta al vaccino non appena possibile. La conduttrice si era espressa in merito alla questione sul perché molte persone avessero delle perplessità a sottoporsi al vaccino per combattere il Covid-19.