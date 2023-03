Rivoli, furgone si ribalta in tangenziale: feriti i passeggeri

Incidente questa mattina sulla tangenziale di Rivoli (TO) in direzione nord: furgone si ribalta, trasportati in ospedale i passeggeri

Rivoli (TO). Ennesimo incidente sulla tangenziale. Nella prima mattinata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, un furgone Iveco Daily si è ribaltato in modo autonomo. Feriti i passeggeri.

La dinamica dell’incidente

Il mezzo viaggiava sulla tangenziale in direzione nord Milano-Aosta. L’incidente è avvenuto nel tronco nord, a Rivoli appunto. Si è trattato di una dinamica autonoma, che non ha coinvolto altri veicoli. Il furgone è andato in testacoda e, perdendo aderenza, si è ribaltato. All’interno, due persone rimaste ferite: sia il conducente che il passeggero sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale cittadino. Escluso sin da subito il pericolo di vita, l’uomo alla guida verrà probabilmente sottoposto ai test anti droga e alcol per escludere che l’incidente sia avvenuto per cause legate al consumo di sostanze stupefacenti.

Traffico congestionato

Viabilità bloccata in entrambe le direzioni. Nelle ore successive all’incidente, prima della rimozione del mezzo ribaltato, il traffico sulla tangenziale ha subìto code chilometriche. Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, insieme agli ausiliari dell’Ativa. Lunghe code anche in direzione sud Savona-Piacenza a causa dei numerosi automobilisti che rallentavano a ridosso del luogo dell’incidente per cercare di capire cosa fosse successo.