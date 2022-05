Roger, rischio ritiro dall’Isola: cambiano le regole su Playa Sgamada?

Roger Balduino a rischio ritiro dall'Isola dei Famosi: cambiano le regole su Playa Sgamada.

Roger Balduino ha trascorso una settimana in solitaria su Playa Sgamada. Il naufrago, nel corso dell’ultima diretta, si è scontrato al televoto con Marco Maccarini e Pamela Petrarolo e ha avuto la meglio insieme all’ex ragazza prodigio di Non è la Rai.

Il modello, però, potrebbe presto ritirarsi dal reality honduregno.

Roger a rischio ritiro dall’Isola dei Famosi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo sono approdati su Playa Sgamada perché eliminati dalla spiagga principale. Qui hanno trovato Roger Balduino che ha vissuto una settimana in completa solitudine. Ilary Blasi ha aperto un televoto flash e ad abbandonare per sempre il reality honduregno è stato Maccarini. Poco dopo, però, Roger ha ammesso di essersi ferito e di temere di non poter proseguire la sua avventura.

Roger in infermeria per accertamenti

Sul finire dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, la Blasi ha annunciato che Roger era stato trasferito in infermeria per accertamenti. Il modello, nel trascorrere qualche giorno in solitaria su Playa Sgamada, si è ferito e non è certo che riesca a proseguire la sua avventura honduregna. Al momento, non abbiamo certezze e dovremo aspettare la prissima puntata per scoprire il suo destino.

Il probabile ritiro di Roger cambia le regole

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi le eliminazioni in programma erano due, ma solo Maccarini ha abbandonato il gioco. Molto probabilmente, lo staff di Ilary Blasi ha preso questa decisione a causa dell’infortunio di Roger. Se Balduino dovesse ritirarsi, infatti, la seconda cacciata non sarebbe più necessaria.