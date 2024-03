Nella serata di martedì 19 marzo 2024 un pedone è stato travolto e ucciso da un’automobile davanti a Villa Borghese.

Roma, pedone travolto e ucciso da un’auto

Nella serata di martedì 19 marzo 2024, un uomo è stato travolto e ucciso da un’automobile, mentre stava uscendo da Villa Borghese, nel centro di Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30, su via Pinciana. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Roma, travolto e ucciso da un’auto: alla guida un 26enne romeno

Il conducente dell’automobile è un ragazzo romeno di 26 anni, che è stato portato in ospedale per effettuare gli esami che riguardano l’assunzione di alcol e droga. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare l’identità della vittima, che è stata trovata senza documenti, con abbigliamento sportivo.