Con l’approvazione del vaccino anti-covid che è stato messo a punto da Pfizer ci si chiede se le persone guarite possano fare o meno il vaccino.

Le persone guarite da Covid-19 potranno fare il vaccino? Questa è una delle domande più frequenti soprattutto dopo che il Regno Unito ha deciso di approvare per primo la distribuzione del vaccino messo a punto da Pfizer e BioNTech. Molti infatti sono in questo in senso gli interrogativi soprattutto se si tiene conto che sono decine di migliaia le persone in italia che sarebbero lasciate in questa “sorta di limbo” nell’attesa di capire se dovranno o meno sottoporsi a vaccinazione.

Anche tra gli esperti i pareri sono contrastanti.

Ci sarebbero infatti esperti come l’immunologo dell’Università di Milano Sergio Abrignani che sostengono che il vaccino covid dovrebbe essere trattato come una specie di richiamo vaccinale. C’è invece chi come il direttore scientifico dello Spallanzani che sostiene che non serve vaccinarsi in quanto in seguito al contagio si sviluppano degli anticorpi naturali.

Covid, i guariti possono fare il vaccino?

Con prossimo arrivo del vaccino di Pfizer in Italia sono nati molti dubbi.

Il vaccino sarà veramente sicuro? chi lo riceverà per primo? e soprattutto chi ha già contratto il virus sarà esentato dalla vaccinazione o lo dovrà fare? Quest’ultima in particolare è una domanda che è stata l’oggetto di numerose riflessioni da parte di esperti autorevoli. Su questo punto non ha dubbi il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito: “chi ha superato l’infezione da coronavirus non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato gli anticorpi naturali”.

Di un parere diametralmente opposto è Sergio Abrignani immunologo dell’Università di Milano: “la vaccinazione Covid dopo la malattia avrebbe la valenza di un richiamo”, specificando di fatto che come per altre malattie come il morbillo l’immunità avrebbe una sorta di scadenza.