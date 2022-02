Sanremo 2022, assegnato il premio Lucio Dalla: la sala stampa ha premiato Gianni Morandi

Nella quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, la sala stampa ha assegnato il premio Lucio Dalla: il vincitore è Gianni Morandi.

Nella serata finale del Festival di Sanremo viene assegnato il premio della critica Mia Martini e il premio Lucio Dalla, basato sui voti dalla sala stampa. Quest’ultimo, in occasione della settantaduesima edizione della kermesse, è stato vinto da Gianni Morandi.

Per il quarto anno consecutivo le giurie della sala stampa e demoscopica sono gestite da Noto Sondaggi.

Sanremo 2022, il ritorno di Gianni Morandi

Al Festival di Sanremo Gianni Morandi è stato conduttore e ospite, ma naturalmente anche cantante in gara. Dopo anni ha deciso di rimettersi in gioco, motivato dalla bella canzone scritta per lui da Jovanotti.

Il pubblico ha gradito l’energia del suo brano, “Apri tutte le porte”, e lo ha premiato fin dalla prima serata.

Morandi ha vinto il premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa, e la serata dedicata alle cover.