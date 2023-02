Sanremo 2023, i Colla Zio vincono il Premio Enzo Jannacci con la loro "Non mi va": ecco i dettagli

I Colla Zio, band rivelazione dell’edizione 2023 di Sanremo, hanno conquistato un prestigioso riconoscimento, si tratta del Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie.

Ecco tutti i dettagli.

Quella dei Colla Zio può essere considerata la band rivelazione di Sanremo 2023, la loro canzone “Non mi va” ha conquistato un importante riconoscimento, si tratta del Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie.

La band milanese è stata premiata nella giornata di venerdì 10 febbraio 2023, all’interno della Sala Stampa Rai del Casinò di Sanremo.

Alla premiazione erano presenti Paolo Jannacci, Yuman e il Presidente del NUOVO IMAIE Andrea Micciché.

È “Non mi va” dei Colla Zio il brano che si aggiudica il prestigioso Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie 2023, la giuria composta da artisti del calibro di Dodi Battaglia, Paolo Jannacci e Yuman, ha scelto questa canzone dopo aver valutato attentamente i brani e le esibizioni degli altri giovani attualmente in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Il brano “Non mi va” è stato scelto dalla giuria del Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie con questa motivazione, secondo quanto riportato proprio in un comunicato pubblicato dal NUOVO IMAIE:

“I Colla Zio hanno dimostrato di far emergere una grande energia, simpatia e spontaneità, utilizzando il loro gusto musicale originale, con la consapevolezza della cultura funk e rhythm & blues. Giovanissimi, non hanno paura di far emergere nella performance e nel testo le preziose ingenuità della loro generazione”.