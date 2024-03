Sarà Annalisa la madrina del Roma Pride 2024

Annalisa è stata scelta come madrina del prossimo Roma Pride 2024, seguendo così le tracce di Elodie (madrina nel 2022) e Paola e Chiara (madrine nel 2023). La rinomata cantante ligure avrà l’onore di rappresentare la Grande Parata prevista nella Capitale sabato 15 giugno. Il suo brano “Sinceramente“, che si è posizionato al quarto posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, sarà l’inno della manifestazione che quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario.

Il portavoce del Roma Pride

Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, ha sottolineato l’importanza dell’apporto e dell’impegno civile della cantante Annalisa per la parità dei diritti, ritenendo che contribuirà in modo significativo a diffondere il messaggio di tolleranza e uguaglianza.

Annalisa, onorata del suo contributo

Annalisa stessa si è dichiarata onorata di poter contribuire a questa giornata così speciale come il Roma Pride 2024. Per la cantante 38enne di Savona, partecipare alla celebrazione dei 30 anni del Roma Pride sarà per lei un’esperienza unica per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti della comunità LGBTQIA+ e di tutti.

Sarà un evento straordinario dedicato alla libertà di essere, un principio che per lei è fondamentale nella sua musica e nella sua vita, e che spera possa contribuire a costruire una società autenticamente civile. È pertanto profondamente grata per questo invito, che la riempie di emozione e di orgoglio come poche altre cose al mondo.