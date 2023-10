Fabio Grosso, tecnico italiano del Lione, è stato preso a sassate durante il folle assalto degli ultras marsigliesi al pullman della squadra.

Attacco al pullman del Lione

È accaduto nei pressi dello Stade Velodrome, poco prima dell’inizio del match che ieri sera vedeva scontrarsi Marsiglia-Lione. Gli ultras marsigliesi hanno organizzato un assalto, prendendo a sassate il pullman degli avversari.

Il finestrino anteriore è stato spaccato e le pietre sono arrivate fino al viso di Fabio Grosso, tecnico italiano del Lione. Portato d’urgenza nell’infermeria dello stadio, ha rischiato di perdere l’occhio sinistro per via di una ferita profonda 3 cm.

Le condizioni di Fabio Grosso

“L’ultima volta che ho visto Fabio era in attesa di un parere medico, non riusciva a parlare: è stato colpito da schegge di vetro, non solo da pietre. Sono molto arrabbiato”. Così Il presidente del Lione, John Textor sulle condizioni di Grosso. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito anche il suo vice, Raffaele Longo e la polizia ha arrestato 7 persone coinvolte nell’assalto.

La partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione prevista ieri sera alle 20.45 è stata annullata per via dell’attacco da parte degli ultras marsigliesi. Il Ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castera, ha commentato: “È stata la decisione giusta, era necessaria, era la cosa giusta da fare in termini di correttezza sportiva. Dobbiamo lasciare il segno. È disgustoso, questi episodi di odio, di idiozia, la stessa negazione dei valori del calcio e dello sport, sono allucinanti. Bisogna subito trovare i responsabili e punirli severamente”.