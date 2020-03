In calendario dal 4 al 6 giugno 2020 a Rimini, il Web Marketing Festival vuole proporre soluzioni anti Coronavirus basate sull'innovazione.

Il Web Marketing Festival (WMF) vuole contribuire al rilancio del nostro Paese durante il Coronavirus. Diverse le proposte in cantiere riguardo ai settori dell’innovazione e della comunicazione, per supportare l’Italia in un periodo così difficile.

Web Marketing Festival: l’iniziativa

L’iniziativa, lanciata il 2 marzo 2020 dal Web Marketing Festival, si pone come obiettivo quello di raccogliere idee attraverso il sito Internet www.ilfestival.it/italia, per poi inoltrarle al Ministero dell’Innovazione. Un piano d’azione comune fra start-up, aziende e giovani che assieme alle Istituzioni opera su tre punti fondamentali della nostra società: Made in Italy, scuola e imprese, cultura.

I tre punti cardine

Punti cardine della filosofia WMF, l’innovazione digitale e sociale per contribuire al rilancio del nostro Paese a livello socio-economico. Per quanto riguarda il Made in Italy, viene richiesto di proporre idee su piani di marketing a scopo di promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Le imprese e la scuola saranno invece luogo di formazione specifica su temi legati al digitale, con un occhio di riguardo per dipendenti e docenti.

Ultimo, ma non meno importante, settore dell’iniziativa del Web Marketing Festival è la cultura: attraverso la cooperazione tra professionisti, si studieranno piani di comunicazione ad hoc per teatri, musei, cinema e associazioni.

Innovazione e comunicazione contro il Coronavirus

Cosmano Lombardo, Chairman e ideatore del WMF, ha dichiarato: “L’innovazione tecnologica e digitale, oggi più che mai, deve essere al servizio della società. Per questo motivo abbiamo deciso di dare vita a questa triplice iniziativa, con l’intento di fare da trait d’union tra gli attori principali per una vera e propria opera di rilancio“.

Secondo Lombardo, vista l’incidenza del Coronavirus nella vita di tutti i giorni, sia a livello lavorativo che sociale, la cooperazione tra Istituzioni, imprese, start-up e non profit è fondamentale per resistere.

Lo slogan del più grande festival sull’innovazione digitale e sociale è “We Make Future”. Forte di questa dichiarazione d’intenti e dei numeri che ogni anno registra, come 21mila presenze nei tre giorni della scorsa edizione, il Web Marketing Festival punta a fare la differenza per l’Italia, sostenendola con la forza di realtà affermate e menti brillanti.