Serale Amici, quando si registra la semifinale? Ci sono dei dubbi sul giorno

Come sappiamo ormai da qualche giorno, il Covid è entrato nella scuola di Amici. La semifinale e la finalissima sembravano sicure, ma adesso spunta un dubbio sulla data della penultima puntata del Serale: quando si registra?

Serale Amici: quando si registra la semifinale?

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi positivi al Covid sono quattro, a cui si aggiungono dieci persone dello staff. Fino a qualche ora fa, sembrava che tutti fossero risultati negativi alla malattia, per cui la registrazione della semifinale era fissata per venerdì 5 maggio 2023. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, però, la puntata potrebbe slittare.

Serale Amici: dubbi sulla registrazione della semifinale

Stando a quanto sostiene la pagina Amici News, invece che venerdì 5 maggio, la semifinale potrebbe essere registrata sabato 6 maggio intorno all’ora di pranzo. Questo significa che le riprese della puntata sono slittate di un giorno. Possibile che gli allievi siano ancora positivi al Covid? Al momento non è dato saperlo.

Amici: quando va in onda la puntata della semifinale?

Anche se la semifinale di Amici dovesse essere registrata sabato 6 maggio, la messa in onda non dovrebbe slittare. La puntata, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, verrà trasmessa sempre sabato in prima serata su Canale 5.