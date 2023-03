Serie A, 5 milioni di italiani guardano il campionato con il "pezzotto"

Il calcio rimane lo sport più popolare in Italia, ma tanti tifosi non lo sostengono, scegliendo di seguire le partite con metodi illegali

Il calcio è lo sport più popolare in Italia, con tantissimi tifosi che ogni fine settimana si piazzano davanti alla televisione per seguire l’una o l’altra squadra. Ma non tutti seguono le partite in maniera legale, una nuova indagine ha calcolato quanto incide il ‘pezzotto‘ tra i fruitori della Serie A.

Calcio, 5 milioni di italiani seguono la Serie A con il “pezzotto”

“La pirateria uccide il calcio” – afferma una nota pubblicità in onda non molto tempo fa su una delle emittenti di riferimento per gli amanti dello sport, ma tanti tifosi fanno orecchie da mercante. Secondo quanto raccolto da un’indagine condotta da ‘La Repubblica’, infatti, ad oggi sono circa 5 milioni gli italiani che decidono di seguire il campionato tramite pirateria, senza avere un abbonamento ai due broadcaster di riferimento: Sky e Dazn.

I danni della pirateria

Si tratta di numeri spaventosamente grandi che non avvantaggiano nessuno. Da una parte, i primi a perderci sono proprio Sky e Dazn che avranno meno abbonamenti sottoscritti, ma dall’altra parte anche le stesse squadre di Serie A ci rimettono. I diritti televisivi, che corrispondono al maggior guadagno di un club calcistico al giorno d’oggi, potrebbero essere venduti a cifre molto più alte se tutti guardassero le partite sui broadcaster di riferimento. Infine, anche gli stessi utenti si assumono molti rischi proseguendo con un’attività illegale e che può essere punita dalle legge.