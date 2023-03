Alla Roma basta un gol di Mancini per prendersi il quarto posto. La Juventus cade 1-0 all’Olimpico nonostante tre pali, la rete del difensore spinge Mourinho a quota 47 punti che valgono il momentaneo aggancio al Milan al quarto posto. I Bianconeri si fermano dopo quattro vittorie consecutive ed è un colpo probabilmente definitivo alle speranze Champions. Nel finale espulso Kean dopo pochi istanti dall’ingresso in campo per un fallo di reazione su Mancini.

Le formazioni ufficiali di Roma Juventus

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Tahirovic, Camara, Belotti, El Shaarawy, Volpato, Abraham.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Miretti, Paredes, Iling Jr., Barrenechea, Chiesa, Kean, Soulé.

Il primo tempo

Roma e Juventus si giocano una larga fetta di sogni europei all’Olimpico, in una partita importante ma non spettacolare, come prevedibile. La squadra di Mourinho parte all’attacco e prova a spaventare la banda Allegri con un paio di occasioni in cui l’ex di turno Szczesny tiene il risultato in parità. Poi tocca a Rui Patricio salvare i giallorossi a fine primo tempo sul colpo di testa di Rabiot. Prima frazione di gioco che si conclude a reti bianche e senza emozioni particolari.

La ripresa

La seconda frazione di gioco inizia con il forcing della Roma che grazie a un gran destro di Mancini trova il vantaggio dal limite dell’area. Juventus che reagisce con il palo di Cuadrado. Nel finale auto-palo di Mancini che rischia l’autorete, all’89’ Kean viene espulso dopo pochi secondi dall’ingresso in campo