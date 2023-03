Serie A, l'Inter affonda ancora in trasferta: lo Spezia vince 2-1

L'Inter perde in casa dello Spezia: seconda sconfitta di fila in trasferta per la squadra di Simone Inzaghi. Colpo salvezza dei liguri

L’Inter non sa più vincere fuori casa. Lo Spezia fa il colpo grosso e batte 2-1 la squadra di Inzaghi con i gol di Maldini e Nzola. Non basta il pareggio momentaneo di Lukaku e i nerazzurri arrivano alla conclusione trenta volte ma perdono la seconda gara consecutiva fuori casa. Colpo in ottica salvezza per i liguri, l’Inter rischia di far avvicinare le rivali per la zona Champions.

Le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Zurkowski; Agudelo, Shomurodov, Gyasi; Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici.

A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Ekdal, Verde, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Esposito, Maldini, Wisniewski, Giorgeschi, Cipot

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi./

A disposizione: Cordaz, Onana, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Dzeko, Bellanova, Asllani, Calhanoglu, Dimarco, Carboni, Zanotti.

Il primo tempo

L’Inter parte arrembante al Picco di La Spezia cercando di scacciare i fantasmi della trasferta. Dopo 12′ minuti D’Ambrosio viene atterrato in area con l’arbitro che lascia scorrere inizialmente, poi viene richiamato al VAR e assegna il tiro dal dischetto, ma Lautaro Martinez si fa ipnotizzare da Dragowski. I nerazzurri restano in attacco per tutto il primo tempo ma lo Spezia chiude la prima frazione di gioco strappando lo 0-0 e sfiorando il vantaggio con la traversa di Agudelo.

La ripresa

Nella ripresa succede di tutto, con Lautaro Martinez che si vede annullato il gol del vantaggio. I liguri poi trovano il vantaggio clamoroso con il gol di Maldini. Nel finale rigore per i nerazzurri Lukaku pareggia i conti su rigore, ma un minuto dopo dal dischetto ci tornano i liguri e Nzola regala la vittoria allo Spezia, che non vinceva in casa da sei mesi. Martedì invece l’Inter si giocherà il passaggio del turno contro il Porto, nella gara che vale i quarti di finale in Champions League.