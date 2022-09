Sfottò crudeli alla famiglia di Insigne, Borrelli e Simioli non ci stanno: “Sdegno profondo, parole riprovevoli e da condannare. Solidarietà alla famiglia"

Sugli sfottò crudeli alla famiglia di Lorenzo Insigne Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Gianni Simioli, conduttore de La Radiazza, non ci stanno, né loro né chiunque in Italia sia dotato di buon senso. Ma quali sfottò? Quelli alla famiglia Insigne per la perdita del figlio che terminano sui social con la frase orribile “un napoletano in meno”.

Ecco cosa hanno scritto su Instagram Borrelli e Simioli: “Sdegno profondo, parole riprovevoli e da condannare. Solidarietà alla famiglia Insigne”.

Sfottò crudeli alla famiglia di Insigne

Poi spiegano: “Ci hanno segnalato che sui social circola un meme terribile e vergognoso che ironizza sulla tragedia che ha colpito la famiglia del calciatore di Frattamaggiore Lorenzo Insigne. La moglie ha perso il bambino che aveva in grembo, e qualche idiota ha pensato bene di divertirsi a discapito loro”.

Poi i due commentano: “Per certa gente, un immane dolore, si traduce nella frase ‘un napoletano in meno’. Al di là del solito insulto razzista e discriminatorio verso un intero popolo, si sta facendo ironia su un dramma, sulla morte”.

“Per qualche like in più si arriva al disgusto”

“Qualcosa di disgustoso e immorale, si è davvero raschiato il fondo”. E in chiosa: Per qualche like in più si arriva a pensare e dire le peggiori cose.

Esprimiamo ferma condanna per un atto simile e per delle parole così riprovevoli. Solidarietà e vicinanza alla famiglia Insigne”.