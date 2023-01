Shakira: la sua dieta dei 45 anni

Essere in forma a 45 anni, dopo due gravidanze, può non essere facile e, nonostante lo scorrere del tempo, è bene riuscire a dedicare del tempo per sè stessi. proprio come fa la cantante Shakira, all’età di 45 anni, sfoggia un fisico in forma perfetta. Il merito è della dieta e allenamento che segue, come spieghiamo nei seguenti paragrafi.

Shakira dieta

Una artista che riesce a mantenersi in forma splendidamente sfoggiando un fisico al top. La dieta di Shakira si basa su una alimentazione semplice e bilanciata dove ha deciso di eliminare dalla tavola sia zuccheri che latticini. Un regime molto attento soprattutto quando deve partecipare a degli show e spettacoli.

Un regime alimentare ideato per lei da Ann Kaiser, una amica e personal trainer che ha messo a punto una dieta pensata e ideata per le sue esigenze e il suo stile di vita sempre molto attivo. Come ha detto la stessa Kaiser, segue una dieta a tutto tondo a base di alimenti che siano freschi, di stagione e integrali.

Si nutre di moltissima frutta a cominciare dalla colazione dove consuma dell’avocado magari accompagnato da degli spuntini durante l’arco della giornata a base di frullati e smoothies. Tende a prediligere le proteine vegetali e le verdure a foglia verde. Per il pranzo si concede del pesce fresco e delle verdure a volontà.

Consuma anche diverse zuppe a base di carciofi o porri oppure di melanzane, carote e zenzero, quindi tutti alimenti sani e genuini al tempo stesso. A cena opta per del pesce e delle verdure. La dieta di Shakira consta anche di qualche sacrificio e sgarro come un quadratino di cioccolato fondente o di braciole di maiale, uno dei suoi piatti preferiti.

Shakira dieta: i benefici

Seguire la dieta di Shakira significa nutrirsi di alimenti adeguati e ben bilanciati, oltre che particolarmente variegati. Infatti, nel suo regime alimentare vi è spazio per tantissimi cibi: dal pesce alle verdure sino alla frutta compreso gli smoothies che l’aiutano a depurarsi e disintossicarsi. uno stile di vita sano e salutare al tempo stesso.

Questo programma alimentare le permette di sfoggiare un fisico perfetto con cui riesce a mantenere splendidamente il suo corpo, ma anche a salvaguardare in modo corretto la sua salute senza particolari eccessi o stravizi a tavola. Più che una dieta, si potrebbe definire uno stile alimentare ben strutturato e programmato, come denota la sua personal trainer che la segue.

Lo stile di vita adottato dalla nota artista di origine colombiana le permette di mantenersi in forma, di mangiare bene e di saziarsi al tempo stesso senza appesantirsi o sentirsi gonfia dagli eccessi a tavola. Una alimentazione che le permette di avere un fisico atletico anche grazie all’allenamento che pratica con una certa costanza e regolarità.

Uno dei suoi segreti è sicuramente la vita attiva che conduce, per cui è sempre in movimento. Pratica qualsiasi attività sportiva: dal cardio fitness passando per il surf, la danza, sono tutti programmi che aiutano a bruciare le calorie in eccesso. Oltre all’alimentazione, si idrata molto bevendo tantissima acqua, ma non rinuncia ad alcuni piaceri come un bicchiere di vino rosso che si concede ai pasti.

Shakira dieta: integratore

Per riuscire ad avere un fisico tonico e in salute, alla dieta di Shakira è bene aggiungere anche un piccolo aiuto che possa coadiuvare il percorso che si sta facendo. Un integratore come Spirulina Ultra che, grazie alle proprietà e ai risultati, permette di ottenere una splendida forma, come dimostrano anche i consumatori che lo assumono regolarmente.

Consigliato dai nutrizionisti perché smaltisce rapidamente le calorie e i chili in più soprattutto grazie al processo metabolico. Facilita l’attività digestiva e, quindi, l’assimilazione dei vari nutrienti. Calma il senso di fame in modo da non esagerare a tavola e ha proprietà detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore come Spirulina Ultra funziona in maniera efficace e con risultati certi per i componenti naturali al suo interno che non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Un elemento come l’alga spirulina permette di bloccare l’adipe in eccesso, mentre la gymnema aiuta a velocizzare il metabolismo di carboidrati e lipidi regolando la fame.

Una o due compresse sono la posologia più indicata per cominciare a ottenere i primi risultati da questo prodotto.

L’acquisto di questo integratore è molto semplice perché il consumatore interessato si può collegare direttamente qui alla pagina ufficiale, approfittando così della promozione di 4 confezioni 49,99€ invece di 200€ Il pagamento si effettua nei seguenti modi a discrezione del consumatore: Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.