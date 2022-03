SHEINforall, lo show in live streaming per presentare la collezione primavera/estate 2022

La collezione primavera/estate 2022 di SHEIN propone look alla moda, capi eleganti, sensuali e raffinati, ma anche casual e sportivi.

La stagione invernale sta per finire e gli amanti del sole sono già in trepidante attesa di sfoggiare gli outfit preferiti. Ogni anno si ha il desiderio di rivoluzionare il proprio guardaroba, sperimentando look nuovi e originali, dando libero sfogo alla propria creatività e cimentandosi in abbinamenti sorprendenti. Tuttavia, scegliere i capi migliori senza badare troppo al portafoglio non è sempre facile. Al sogno di vedere un armadio colmo di vestiti si contrappone la necessità di non essere troppo spendaccioni. Ma chi dice che gusto e convenienza non possono andare d’accordo? Lo confermano le collezioni di SHEIN, brand internazionale di successo, che alla varietà dei suoi capi – in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti – unisce prezzi davvero accessibili. Per lanciare la nuova collezione primavera/estate 2022, SHEIN ha proposto un evento sensazionale e coinvolgente. Un incontro virtuale con cui la moda arriva direttamente nelle case dei clienti: con SHEINforall il brand ha organizzato una sfilata online per presentare i nuovi capi all’insegna dell’inclusività.

#SHEINforall, l’evento e la nuova collezione primavera/estate

La diversità ci rende unici: lo sa bene SHEIN, che con la sua nuova collezione primavera/estate propone una moda che fa dell’inclusività il proprio cavallo di battaglia. I suoi capi sono adatti proprio a tutti e li presenta con un evento davvero sorprendente.

Brand famoso nel mondo della moda, capace di rivoluzionare stili e tendenze, SHEIN ha organizzato una passerella virtuale per presentare ai clienti di tutto il mondo la sua nuova collezione primavera/estate. C’è bisogno di sole, di energia e di uno stile tutto nuovo: SHEIN lo ha presentato con un programma tenuto in live streaming, mostrando le nuove tendenze del momento. L’evento si è tenuto domenica 20 febbraio alle 13, attraverso tutte le app gratuite di SHEIN, come le sue pagine Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.

Gli organizzatori si sono serviti dei green screen per dare vita a una passerella di grande stile, casual e innovativa. Attraverso il suo show, SHEIN si è fatto portavoce di un concetto fondamentale, capace di discostarsi dai diktat imperanti nella moda di oggi. In un periodo in cui si parla tanto di “body positivity”, quanto la moda rispetta i canoni tanto richiesti? SHEIN lo fa e così valorizza la body inclusivity e la diversità di ciascuno, indipendentemente da taglie e caratteristiche fisiche.

#SHEINforall festeggia la diversità attraverso la moda. La linea per la prossima primavera/estate prende vita direttamente sulla passerella, con modelli provenienti da tutto il mondo. Usando la tecnologia del green screen, il cliente viene trasportato in atmosfere lontane, affascinanti e suggestive, per godere di un’esperienza audiovisiva originale e fuori dal comune.

Con la nuova collezione di SHEIN sono stati presentati i 5 stili che la compongono:

La baddie : stile sexy, adatto alla ragazza che dà inizio alla festa e perfetto per le donne audaci e grintose, che sanno sempre cosa vogliono;

: stile sexy, adatto alla ragazza che dà inizio alla festa e perfetto per le donne audaci e grintose, che sanno sempre cosa vogliono; La modella nel tempo libero : perché sacrificare la propria ricercatezza o rinunciare alla comodità quando si possono avere entrambe? I capi della collezione permettono di sfoggiare con disinvoltura la propria eleganza, senza dimenticare comfort e praticità;

: perché sacrificare la propria ricercatezza o rinunciare alla comodità quando si possono avere entrambe? I capi della collezione permettono di sfoggiare con disinvoltura la propria eleganza, senza dimenticare comfort e praticità; Il cuore dolce : i look sono perfetti per le ragazze più sportive che non vogliono accantonare la propria sensualità, facendosi notare anche con un gusto semplice ed essenziale. Questi capi creano un connubio perfetto tra pop moderno e lo streetwear trendy;

: i look sono perfetti per le ragazze più sportive che non vogliono accantonare la propria sensualità, facendosi notare anche con un gusto semplice ed essenziale. Questi capi creano un connubio perfetto tra pop moderno e lo streetwear trendy; I trasgressori delle regole : gusto perfetto per i più giovani, adatto alla generazione Z o a chi aspira a imitarne lo stile. I suoi capi sono freschi, casual e modernissimi;

: gusto perfetto per i più giovani, adatto alla generazione Z o a chi aspira a imitarne lo stile. I suoi capi sono freschi, casual e modernissimi; La musa moderna: stile elegante e lussuoso, da sfoggiare tutti i giorni ma anche in occasione degli eventi più speciali. Il gusto chic e senza tempo è pensato appositamente per gli amanti di eleganza e raffinatezza, perfetto per le donne amanti della moda che vogliono sempre seguire le tendenze del momento e sfoggiare la propria classe.

Il successo di SHEIN

Fondato nel 2012, SHEIN è un rivenditore online leader a livello mondiale. La sua attività è concentrata a Guangzhou, a Singapore, e negli Usa, a Los Angeles, disponendo anche di altri mercati chiave. SHEIN raggiunge clienti in oltre 150 Paesi e regioni in tutto il mondo.

SHEIN offre una vasta gamma di prodotti, capaci di esaudire i desideri più disparati e soddisfare le esigenze dei consumatori. Offrendo ogni giorno più di 6.000 nuovi prodotti di moda, bellezza e lifestyle, con più di 600.000 articoli disponibili, SHEIN trasforma i sogni in realtà e piace proprio a tutti. Anche chi ha gusti stravaganti e sofisticati può trovare i prodotti più adatti per sé.

Con le sue produzioni e il commercio mondiale, SHEIN persegue un obiettivo fondamentale. L’intento dell’azienda, infatti, è aiutare le persone a esprimere la propria individualità attraverso le ultime novità della moda e con un’offerta accessibile e conveniente.

Nel 2021, inoltre, SHEIN è diventata l’app di shopping più scaricata su Android e Ios negli Stati Uniti, superando tutti i concorrenti. Con i suoi prodotti, il brand rivoluziona il mondo del fashion, conquistando i GenZ e non solo. Il segreto? Capi sempre alla moda, inclusivi, originali e a prezzi accessibili.