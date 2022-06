Signorini vorrebbe la figlia di Sgarbi al Grande Fratello Vip 7

L'indiscrezione di Novella 2000: Alfonso Signorini vorrebbe la figlia minore di Vittorio Sgarbi nella griglia dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7

L’indiscrezione sarebbe tale ma molto attendibile, secondo la fonte: Alfonso Signorini vorrebbe la figlia di Vittorio Sgarbi al Grande Fratello Vip 7. A parere di Roberto Alessi e in base a quanto riportato dall’ultimo numero di Novella 2000 La giovane studentessa di moda Evelina potrebbe entrare nel cast dell’atteso reality Mediaset.

La figlia di Sgarbi al Grande Fratello?

Un frame dell’articolo che apre a questa possibilità all’interno del seguito programma televisivo di Canale 5 parla molto chiaro: “Fonti più che attendibili ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5”. Poi una precisazione con un tocco di ipoteticità in preambolo: “Sembra (sembra!) che la pressione di Canale 5 sia piuttosto insistente”. E ancora: “Accetterà l’invito del Grande Fratello? Per ora sembra di no: nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…), ma sembra che non sia ancora il momento di lanciarsi”.

Chi è la giovane Evelina e cosa fa oggi

Insomma, chi frena sarebbe proprio Evelina che pare intenzionata a proseguire gli studi senza “bruciarsi” subito con la spendibilità del suo illustre genitore. Evelina ha 22 anni ed è nata da una relazione di Sgarbi con una donna di Torino. La ragazza “è iscritta all’Istituto Marangoni (scuola che forma i talenti nel campo della moda e del design), e ultimamente è apparsa sui social di papà Vittorio”. Suo il tratto caratteristico di postare “didascalie enigmatiche e poetiche”.