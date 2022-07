Simona Ventura difende Chiara Ferragni: “A Sanremo spaccherai”

Simona Ventura ha inviato un messaggio d'incoraggiamento a Chiara Ferragni, con cui ha avuto un incontro su Sanremo.

Simona Ventura ha postato un messaggio dedicato a Chiara Ferragni dopo che l’influencer le avrebbe chiesto un incontro per confrontarsi in merito ad alcune tematiche relative al Festival di Sanremo (a cui lei prenderà parte per la prima volta).

Simona Ventura e Chiara Ferragni: il Festival di Sanremo

Dopo quattro no negli anni precedenti, Chiara Ferragni ha finalmente accettato la proposta di Amadeus per prendere parte al Festival di Sanremo e, in queste ore, ha fatto sapere di aver incontrato Simona Ventura, che le avrebbe offerto alcuni suggerimneti sulla complessa macchina riguardante la kermesse. La stessa Super Simo attraverso i social ha svelato:

“La mia stima per Chiara ha origini lontane.

Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in due mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno “Virgilio” nel mondo della tv”. Simona Ventura ha anche “difeso” l’influencer dalle critiche e dalle perplessità espresse da qualcuno via social in merito alla sua partecipazione alla famosa kermesse.

“A Sanremo 2023 spaccherai”, ha scritto la conduttrice.

In tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà l’influencer una volta giunta al Festival e in passato lei stessa aveva ammesso di aver dovuto rinunciare a prendervi parte per via dei suoi molti impegni di lavoro e della nascita della sua seconda figlia, Vittoria.