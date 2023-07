Nuova avventura televisiva per Soleil Sorge. L’influencer italo-americana sta per debuttare in Rai, dove condurrà un programma accanto a Enrico Vanzina e Pascal Vicedomini.

Soleil Sorge debutta in Rai: che programma condurrà?

Grandi passi in avanti per Soleil Sorge. Dopo essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne, concorrente dell’Isola dei Famosi e del GF Vip e conduttrice del GF Vip Party, l’influencer ha ottenuto la grande occasione che aspettava da tempo. E’ stata scelta per un programma Rai, che andrà in onda sul secondo canale della televisione di Stato. Stiamo parlando del format Felicità 2023.

Soleil al timone di Felicità 23 con Vanzina e Vicedomini

Soleil Sorge sarà al timone di Felicità 2023 insieme a Enrico Vanzina e Pascal Vicedomini. Il programma andrà in onda su Rai2, dal 5 agosto al 16 settembre e, come accaduto nelle passate stagioni, ospiterà volti del mondo dello spettacolo. Il format racconta l’estate con l’aiuto di protagonisti dello showbiz e del costume, sia nazionali che internazionali.

L’annuncio di Soleil Sorge

Ad annunciare il grande debutto è stata la stessa Soleil, con una serie di Instagram Stories. La Sorge ha raccontato: