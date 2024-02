Arrivato il giorno tanto atteso dei sorteggi degli ottavi di finale dell’Europa League a Nyon, in Svizzera.

La cerimonia si è tenuta oggi, venerdì 23 febbraio alle 12, nella Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Al sorteggio hanno partecipato 16 squadre, le otto squadre vincitrici dei gironi sono state accoppiate alle otto vincitrici dei playoff.

Tuttavia, il sorteggio delle squadre italiane non è stato del tutto fortunato: l’Atalanta ritrova lo Sporting già affrontato nella prima fase, la Roma il Brighton, mentre il Milan il Slavia Praga, ritenuto questo il sorteggio migliore.

Le gare di andata degli ottavi si svolgeranno il 7 marzo, quelle di ritorno invece il 14 marzo. Le vincitrici degli ottavi di finale avanzano ai quarti di finale e i sorteggi dei quarti e semifinali sono previsti il 15 marzo.

«Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga, ha fatto un girone molto importante contro la Roma, in campo internazionale bisogna avere rispetto di tutti gli avversari, dobbiamo puntare ad arrivare lontano. Dobbiamo fare attenzione sia all’andata sia al ritorno. Dispiace sempre perdere anche se è stata una sconfitta indolore. Dobbiamo concedere meno. Avendo vinto 3-0 all’andata forse l’attenzione non era massima. Bisogna fare tutti di più. Serve maggiore intensità e attenzione. La squadra deve essere più compatta. Creiamo tanto, ma subiamo troppo. Serve più attenzione e spirito di sacrificio. Il Milan crea tanto, abbiamo gli uomini per fare bene in avanti».