Spagna, reinfezioni record per Omicron: in 2 settimane più di quelle registrate da inizio pandemia

Spagna, reinfezioni record per Omicron. La variante del virus Sars-Cov2 fa registrare un boom di casi secondo quanto emerso da un monitoraggio recente, che ha preso in esame i dati negli ultimi quindici giorni.

Il numero totale di reinfezioni da Covid, causate dall’altamente infettiva variante Omicron, avrebbe dunque superato quelle registrate durante il resto della pandemia. “Prima di questa variante, le reinfezioni erano aneddotiche a livello globale”, ha dichiarato l’immunologo Prof Alfredo Corell, dell’Università di Valladolid, al sito di news spagnolo Nius.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Sanitario Carlos III, nell’arco di due sole settimane da fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022, in Spagna ci sono state 20.890 reinfezioni, contro le 17.140 registrate dall’inizio della pandemia al 22 dicembre.

“Questo studio fornisce ulteriori prove del fatto che Omicron può eludere l’immunità precedente data sia dall’infezione che dalla vaccinazione”, queste le parole del professor Neil Ferguson, nel gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra che a metà dicembre aveva analizzato la variante Omicron.

