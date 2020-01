Rubate foto Michael Schumacher dopo l’incidente: vendute a 1 milione

Foto di Michael Schumacher dopo l'incidente pare siano state rubate e messe in vendita per 1 milione di sterline. Immediata la denuncia della famiglia

Il 29 dicembre 2013 la terribile caduta sulle nevi di Meribel. Il sette volte campione di Formula 1 ha battuto la testa contro una roccia sporgente. Da quel momento l’inizio di un calvario: il coma, le operazione, la lenta e inesorabile riabilitazione nella sua casa di Ginevra. Non mancano neppure le cure sperimentali a base di cellule staminali. Dal giorno dell’incidente, il tedesco non è mai più apparso in pubblico. La famiglia mantiene il massimo riserbo. Qualcuno, tuttavia, pare abbia compromesso la loro privacy. Infatti, secondo fonti inglesi, sono state rubate foto di Michael Schumacher successive all’incidente sulla pista da sci. Le immagini pare siano state scattate nella sua villa in Svizzera e messe in vendita per 1 milione di sterline.

La famiglia ha sporto denuncia.

Rubate foto di Michael Schumacher

Nonostante il volere della famiglia che non rilascia dichiarazioni sullo stato di salute del campione tedesco, qualcuno pare sia riuscito a intrufolarsi nell’abitazione in Svizzera, dove è stato fotografato di nascosto. Stando a quanto reso noto dal The Mirror, Schumacher sarebbe stato fotografato sdraiato sul letto della sua casa a Ginevra. Successivamente, l’autore degli scatti avrebbe cercato di vederli per 1 milione di sterline.





Venuta a conoscenza dell’accaduto, la famiglia del pilota, che non ha mai smesso di stargli accanto, ha denunciato il fatto alle autorità. I legali hanno parlato di violazione dello “spazio personale” del campione. Anche la manager Sabine Kehm ha commentato la vicenda: “La salute di Michael non è una questione di interesse pubblico e quindi noi non esprimiamo alcun commento a riguardo“.