Coronavirus, contagiato giornalista a San Siro per Atalanta-Valencia

Un giornalista sportivo di nazionalità spagnola è stato trovato positivo al coronavirus dopo che si era recato a Milano per seguire la partita di Champions League Atalanta-Valencia dello scorso 19 febbraio. Ricoverato in ospedale, il 44enne Kike Mateu ci tiene però a tranquillizzare i lettori: “Ho i sintomi di un’influenza ma niente di più. Sto bene, sono calmo e molto ben trattato. Per responsabilità sono andato dal dottore e sono stato mandato in ospedale per fare il test Coronavirus. Ero stato a Milano e penso che il mio obbligo fosse quello di andare”.