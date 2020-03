Insigne dona 100mila euro per la ricerca del coronavirus. Il presidente De Luca ringrazia ed il calciatore raccomanda di rimanere a casa.

Coronavirus, Insigne aiuta Napoli con una donazione

Anche il mondo dello sport si sta mobilitando per aiutare la ricerca. L’ha fatto Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che ha donato 100mila euro per gli ospedali del napoletano. Nei giorni precedenti il calciatore aveva invitato tutti i tifosi a stare a casa, ma il suo aiuto è andato oltre. Una donazione per gli ospedali che lavorano per aiutare i pazienti affetti da Covid-19. Anche Vincenzo De Luca si è complimentato con l’attaccante ringraziandolo per il gesto. “Vorrei ringraziare Lorenzo Insigne, tra le persone più attive della città per aiutare gli ospedali di Napoli. – ha detto De Luca – Ci ha donato 100 mila euro per combattere il Coronavirus e aiutare gli ospedali”.





L’appello di Lorenzo Insigne: “Restate a casa”

Anche Lorenzo Insigne è a casa, dopo il rinvio degli ottavi di ritorno di Champions League con il Barcellona a data da destinarsi.

Il capitano ne ha approfittato per mandare un messaggio importante ai tifosi del Napoli, ma anche delle altre squadre, scegliendo i social network. Con una diretta Instagram si è raccomandato di rispettare le regole. L’ha spiegato in due lingue: “Mi raccomando stiamo a casa, non usciamo così tutti insieme combattiamo il Coronavirus”. La prima volta l’ha detto in italiano, la seconda, ovviamente, in napoletano.