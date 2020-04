Nuovo gesto benefico dell'Inter per combattere il coronavirus: donate 300mila mascherine alla Protezione Civile.

L’Inter ha donato ben 300mila mascherine al Dipartimento della Protezione Civile, un gesto di solidarietà della società nerazzurra per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Italia. Il materiale medico è arrivato da Pechino – sede del gruppo Suning di cui i nerazzurri fanno parte – e sulle scatole c’era scritto, sia in italiano che in cinese, “Forza Italia”. Dal quartier generale interista è stata diffusa poi anche una nota ufficiale della società in cui si legge: “Assieme alle mascherine, sono giunti dalla Cina prodotti sanitari tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già provveduto alla distribuzione dei presidi sanitari in Lombardia e nelle altre regioni italiane”.

Coronavirus, l’Inter dona 300mila mascherine

Non si tratta tra l’altro di un gesto di solidarietà isolato da parte dell’Inter che, già durante il periodo di maggiore difficoltà, aveva donato altrettante mascherine alla città di Wuhan.

Una vicinanza al paese d’origine del presidente Steven Zhang confermata da un gesto di pari entità per la nazione nella quale lo stesso ha i suoi interessi calcistici e di business.





Oltre a questo il club ha attivato una campagna di crowdfunding che ha raccolto 658 mila euro donati all’ospedale Sacco di Milano per finanziare la ricerca del vaccino al Covid-19. Numerosi sono stati poi i contributi dei singoli giocatori della rosa e dei rappresentanti della società. In attesa di poter riprendere il suo corso, il calcio si unisce sotto un’unica bandiera, quella che tifa per la sconfitta dell’avversario invisibile: il coronavirus.