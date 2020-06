La società del Milan ha voluto esprimere la sua vicinanza all'ex allenatore Rino Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca.

La tragica notizia della scomparsa della sorella di Gennaro Gattuso è arrivata anche a Milanello, dove la società Milan sui suoi profili social ha voluto dedicare un ricordo affettuoso della 37enne, che come il fratello aveva respirato e vissuto intensamente per lunghi anni il clima rossonero, trasmessole proprio dall’ex giocatore ora allenatore del Napoli.

Sorella Gattuso, il ricordo della società Milan

La drammatica notizia della morte di Francesca Gattuso, sorella di Gennaro è giunta anche sui campi di allenamento del Milan.

La società rossonera ha voluto esprimere il proprio messaggio di cordoglio e sofferenza per la grave perdita della 37enne con un post commemorativo sui social: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca“.





Milanista da sempre

Francesca Gattuso ha seguito il fratello nei suoi 14 anni di Milan, ed è stato proprio grazie alla passione di Rino se alla fine anche lei ha capito cosa significasse lottare per i valori rossoneri: “Non passava giorno senza che il Centro sportivo rossonero non si informasse sulle sue condizioni di salute.

Francesca ha lavorato per 14 anni nel Milan, con il Milan e per il Milan. Rino le aveva trasmesso la passione per Milanello e lei stessa ha sempre tenuti ben stretti a sé i valori rossoneri”.

Già lo scorso 3 febbraio la donna si era sentita male nella sua casa di Gallarate. Motivo per cui al termine del match contro la Sampdoria, l’allenatore del Napoli si era poi precipitato dalla sorella, ricoverata in codice rosso all’ospedale di Varese.