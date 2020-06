Ritorna finalmente il calcio in tv con la ripresa della Serie A. Su Sky esordirà Torino-Parma. Verona-Cagliari in forse su Youtube.

Sabato 20 giugno la tv ritorna a trasmettere il calcio italiano, con occhi puntati soprattutto sui recuperi di Serie A. Torino-Parma apre le danze su Sky alle 19.30, mentre Verona-Cagliari oltre che su Dazn potrebbe essere trasmessa in streaming su Youtube.

In diretta anche la 29esima giorna di Serie B e le partite salienti dei principali campionati europei.

Calcio in tv, riparte la Serie A

Dopo più di 100 giorni di digiuno, finalmente sabato 20 giugno riparte il calcio in Italia con la Serie A, evento che sarà trasmesso ovviamente anche in tv. In programma troviamo i recuperi della 25esima giornata tra Verona Cagliari e Torino-Parma.

La giornata però offrirà anche la 29esima di Serie B e gli altri match dei principali campionati europei che prima dell’Italia si sono già mossi per la ripresa, come Liga, Bundesliga.

Vediamo insieme dove poter vedere tutti match.

Torino-Parma su Sky

Torino-Parma aprirà le danze della ripresa in Italia alle 19.30. Il match sarà trasmesso solo su Sky ai canali 251 di Sky Sport, 202-249 del satellite, oltre che in diretta sulla piattaforma SkyGo.



Verona-Cagliari su Youtube?

Alle 21.45 sarà il Verona completerà questa prima manche di recuperi contro il Cagliari. La partita a porte chiuse sarà trssmessa su DAZN, ma in tempi non sospetti l’ad della Lega Serie A Di Siervo aveva optato per lo streaming del match in chiaro su youtube.

A poche ore dal calcio d’inizio, manca l’ufficialità, ma le parti in causa lavoreranno ad oltranza per fornire ulteriori indicazioni.

Calcio estero

In Bundesliga il Bayern Monaco ha già vinto lo scudetto, ma Sky offre comunque la possibilità di assistere alla diretta di tutti i match a partire dalle 15.30. In Spagna il Barcellona non è andato oltre lo 0-0 con il Siviglia, un risultato che ora mettereà pressione al real, in campo domenica 21 giugno. Alle 22 di sabato però gli occhi saranno puntati sul‘Atletico Madrid che contro il Villareal ha l’occasione di riportarsi in zona Champions (DAZN).