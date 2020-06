Nuovo messaggio di Niccolò Zanardi a papà Alex su Instagram.

Niccolò Zanardi torna a scrivere a papà Alex. Lo fa con un nuovo messaggio su Instagram, dopo il primo della giornata del 23 giugno. Nella notte un altro post con una dedica speciale al campione bolognese le cui condizioni sono ancora gravi ma stabili secondo l’ultimo bollettino.

Visualizza questo post su Instagram Forza papà, ti aspetto, torna presto ❤❤ Un post condiviso da Niccolò Zanardi (@niccolo_zanardi) in data: 22 Giu 2020 alle ore 4:33 PDT



Il figlio Niccolò, nato dall’amore tra Alex e Daniela nel 1998, è al capezzale del padre che si trova ricoverato, in prognosi riservata, al ‘Le Scotte’ di Siena. I familiari possono visitarlo due volte al giorno in virtù dei protocolli anti-Covid.

La dedica del figlio di Alex Zanardi

Così, su Instagram, un nuovo messaggio da parte di Niccolò Zanardi, il figlio di Alex. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”, ha scritto il 22enne. Subito tantissimi messaggi di affetto per il giovane e tanti cuori di speranza per il campione bolognese. Per quest’ultimo, quinta notte consecutiva in terapia intensiva mentre alle ore 12 del 24 giugno sarà diramato un nuovo bollettino.





Niccolò Zanardi, sempre su Instagram, aveva scritto un altro post di dedica al padre. “Forza, papà, ti aspetto, torna presto”. Anche in quel caso tantissimi messaggi di forza e coraggio per il figlio che si trova a dover combattere, nuovamente, al fianco del papà.

Nel 2001 Niccolò aveva solo tre anni e i ricordi, di quei drammatici momenti, non possono essere vividi come quelli odierni.