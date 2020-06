Francesco Totti ha condiviso sui suoi social un appello nella speranza di ritrovare un orologio a cui era molto legato che ha smarrito.

Francesco Totti ha perso un orologio a cui era molto legato e per questo si è appellato ai suoi fan: tramite una storia su Instagram in cui ne ha descritto le caratteristiche fisiche, il numero uno della Roma ha promesso un incontro personale a chiunque lo troverà.

Francesco Totti perde l’orologio

“Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera e mi rivolgo a voi nella speranza che possiate trovarlo“. Comincia così il post con cui il giocatore ha chiesto aiuto ai suoi 3,7 milioni di seguaci su Instagram: un tentativo che lui stesso ritiene quasi impossibile ma che valeva comunque la pena fare.

Al di là del valore economico, Totti ha sottolineato la valenza affettiva dell’oggetto che nel cinturino ha due placchette con la C, lettera che sta per Christian e Chanel, i suoi primi due figli. Inoltre lo ha definito come un orologio con cui ha condiviso diversi momenti della sua carriera sportiva e che ci terrebbe quindi a riavere con sé.

Nello specifico, ha continuato, si tratta di un Daytona in acciaio con quadrante bianco. Nella speranza che qualcuno lo possa trovare, ha anche fornito un recapito telefonico a cui rivolgersi in caso di avvistamento: 348 8888940.

Infine una promessa a chi per qualche caso riuscirà a riportarglielo: “Vi ringrazio in anticipo, verrò io di persona a prenderlo“. Il calciatore non ha aggiunto nessun dettaglio sul luogo preciso in cui è avvenuto lo smarrimento, se nella Capitale o mentre era in vacanza.

Negli ultimi giorni sarebbe infatti andato a Montecarlo per trascorrere alcuni giorni insieme alla moglie Ilary Blasi che ha anch’ella condiviso l’appello sul suo profilo.