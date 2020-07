Dopo la vittoria contro il Livorno e il pareggio dello Spezia in casa della Cremonese, la promozione del Crotone in Serie A è ufficiale.

Il Crotone torna in Serie A. Dopo la vittoria contro il Livorno e il pareggio dello Spezia in casa della Cremonese, infatti, la promozione alla massima serie è ufficiale.

Grande gioia per i tifosi e la squadra del Crotone, allenato da Giovanni Stroppa, che ha conquistato la promozione in Serie A.

Si tratta della seconda promozione nella storia del Crotone, dopo quella del 2016. Pronto a disputare il terzo campionato della sua storia in Serie A, il Crotone torna nella massima serie dopo due stagioni. L’ultima sua presenza, infatti, risale alla stagione 2017/2018. Prima di avere la certezza aritmetica il Crotone ha dovuto attendere il risultato della partita dello Spezia in casa della Cremonese che si è conclusa con un pareggio.

La squadra allenata da Stroppa, dal suo canto, aveva già vinto contro il Livorno con il risultato di 1-5.

3,2,1 SERIE AAA ❤️❤️ Grazie Presidente@giannivrenna e Dg @_raffaelevrenna_

Numerosi i messaggi rivolti al Crotone, tra cui quello del ministro Vincenzo Spadafora che tramite Twitter ha scritto: “Complimenti al Crotone, che conquista la Serie A.

Dopo il Benevento un’altra squadra del Sud entra a far parte della massima competizione“. Mentre sul profilo Instagram sono stati pubblicati i primi scatti della festa in casa Crotone per l’importante traguardo raggiunto.