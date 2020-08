Lazio, Immobile rinnova fino al 2025: l’annuncio della Lazio

Il bomber Ciro Immobile rinnova il contratto con la Lazio: sarà il giocatore più pagato del club biancoceleste.

Era nell’aria ma solamente ora è diventato ufficiale: Ciro Immobile si lega a vita alla Lazio. È arrivata la tanto agognata firma sul contratto, prolungato fino al 2025.

Immobile rinnova con la Lazio

Ad annunciarlo Stefano De Martino, direttore della comunicazione della società biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio.

“Immobile rinnova il contratto per altri 5 anni fino al 2025, scelta di cuore e professionale. Un segnale importante che la Lazio vuole cementare l’importanza di ciò che è stato fatto nella scorsa stagione. Ciro sceglie la Lazio a vita“.

Un rinnovo che vale tantissimo per il bomber napoletano: il suo ingaggio infatti verrà adeguato immediatamente alle cifre del nuovo accordo. In questo modo Ciro Immobile passerà dai 3,5 milioni comprensivi di bonus a una somma che si aggira attorno ai 4 milioni a stagione.

Ma non è tutto: sono previsti infatti ulteriori cifre legate a gol e titoli. Sostanzialmente per Immobile si tratta di un rinnovo con una base da 20 milioni di euro complessivi. Solamente tra 5 anni il club e l’attaccante si ritroveranno per capire se proseguire insieme l’avventura o interrompere il legame. In molti però scommettono su questo matrimonio.

I record di Immobile

La prima parte di stagione è stata da sogno per il campione napoletano: il bomber di Torre Annunziata infatti il primo agosto ha chiuso la stagione di A conquistando per la terza volta il titolo di capocannoniere del massimo campionato.

Ma non è tutto: questo titolo gli ha permesso di ottenere anche la Scarpa d’oro.