Il mondo del calcio continua a fare i conti con la pandemia: a Parma quattro calciatori sono stati isolati perché positivi, di cui uno con sintomi.

Nemmeno la serie A è immune al contagio. I gialloblù del Parma Calcio hanno annunciato che quattro calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid, pur senza fare i nomi degli ammalati. I calciatori sono già stati posti in isolamento obbligatorio: tre sono asintomatici e uno presenta leggeri sintomi.

Tutto il gruppo squadra gialloblù si trova già in isolamento fiduciario. La condizione di isolamento non impedirà ai giocatori non positivi di partecipare, con i dovuti accorgimenti, agli allenamenti del gruppo, come farà lo juventino Ronaldo, già rientrato.

Positivi al Covid, il comunicato del Parma Calcio

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra.

I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno”.

Parma Calcio 1913, comunicato ufficiale 📝⤵️https://t.co/A6WZYCPS86 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) October 14, 2020

La bolla non è sufficiente

La pandemia continua la sua diffusione anche nel dorato mondo del pallone. Le Società stanno adottando tutte le migliori cautele ed hanno iniziato a far risiedere i calciatori dentro la “bolla”, in strutture dove si amplificano le misure di sicurezza per evitare che i calciatori possano infettarsi, ma evidentemente questo non basta.