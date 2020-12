Il portiere del club di Ferrara aveva contratto il virus lo scorso 27 novembre. La Spal ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni.

Non arrivano buone notizie dalla Spal. La società di Serie B ha comunicato degli sviluppi importanti inattesi a seguito della positività al coronavirus delle scorse ore del proprio portiere Etrit Berisha.

L’estremo difensore albanese aveva contratto il Covid-19 durante gli impegni con la sua Nazionale ed era stato ritenuto positivo lo scorso 27 novembre.

Berisha positivo al Covid: ricoverato in ospedale

Come sottolineato dalla stessa società spallina, il portiere Berisha era stato immediatamente isolato dal resto della squadra una volta venuti a conoscenza della sua positività al virus pandemico. A distanza di alcuni giorni, però, si è reso necessario il ricovero presso l’Ospedale di Cona, in provincia di Ferrara, per ulteriori accertamenti clinici, al momento non ancora precisati.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiali della Spal e sul profilo Twitter del club:

“S.P.A.L.

srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici”.

Il portiere albanese dovrà certamente saltare la prossima gara di sabato 5 dicembre 2020 contro il Pisa e con ogni probabilità, anche se dovesse rimettersi presto da questa condizione, non prenderà parte neppure al match tra dieci giorni in casa del Cittadella.

La squadra, al momento quarta in classifica in Serie B, dovrà dunque tentare di rimanere agganciata al treno delle prime senza il suo portiere titolare in attesa della sua guarigione dal Covid.