Becky Hammon entra nella storia dell’NBA: la vice allenatrice dei San Antonio Spurs, infatti mercoledì 30 dicembre ha sostituito Gregg Popovich, espulso alla fine dle secondo quarto. Già in passato aveva fatto le veci dell’allenatore, ma mai in un match ufficiale della regular season.

Alleanatrice dei San Antonio Spurs

Mercoledì 30 dicembre Becky Hammon, la vice allenatrice dei San Antonio Spurs, è entrata nella storia dell’NBA. A 4 minuti dalla fine del secondo quarto il coach Gregg Popovich è stato espulso, e così l’ex giocatrice 43enne ha fatto le veci dell’allenatore, divenendo la prima donna ad allenare in una gara ufficiale.

Dal 2014 Becky Hammon è la vice di Popovich, e negli anni ha sempre più assunto un ruolo importante all’interno dello spogliatoio e dello staff.

In altre occasioni in passato lo aveva sostituito ma mai in gare della regular season. Alla fine la gara è finita 121 a 107 per i Lakers.

Le parole di Lebron

Nel postpartita, non sono mancate le prime dichiarazioni a caldo: “Ovviamente sono molto contenta. È un momento speciale e davvero importante. Sono parte di questa organizzazione dal 2007, quando sono stata scambiata qui. Ho passato molto tempo in palestra cercando sempre di migliorare”.

Nella stessa notte anche il leader dei Lakers Lebron James ha stabilito il record di 1000 partite consecutive in doppia cifra, e ha voluto complimetarsi con Hammon: “Lei ha lavorato duro per arrivare dov’è, e ogni volta che lavori duramente i risultati arrivano. Stanotte doveva fare un passo in avanti e mostrare il suo lavoro e il suo talento. Ha amato questo gioco da atleta, e adesso ha trasferito le sue tantissime conoscenze sulla panchina”.