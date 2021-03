Il mondo del calcio è in lutto. L’ex calciatore del Villareal Franco Acosta è scomparso a soli 25 anni in Uruguay.

Una perdita difficile da credere per il mondo del calcio. Si è spento a soli 25 anni Franco Acosta giovane attaccante uruguaiano classe 1996 scomparso lo scorso 6 marzo dopo aver attraversato un torrente a nuoto. Il giovane calciatore che ha militato per diverso tempo in Europa in squadre importanti quali il Villarreal e il Racing Santander, negli ultimi anni era rientrato in Uruguay dove ha militato in club quali il Plaza Colonia o ancora il Boston River.

L’ultima squadra in ordine di tempo è stata l’Atenas, noto club della serie b uruguaiana.

Ultimo, ma non meno importante il passato nella nazionale uruguiana di calcio del giovane attaccante classe 1996 che lo ha visto militare in under 17 dove ha firmato ben 12 gol in 13 presenze. Nel 2015 ha invece conquistato la medaglia di bronzo in under 20.

Morte Franco Acosta, la tragica scomparsa

Sono particolarmente tragiche le circostanze durante le quali il giovane calciatore ha perso la vita.

Stando a quanto appreso, l’attaccante al momento della scomparsa avvenuta lo scorso 6 marzo, stava attraversando il torrente Arroyo con il fratello situato nel dipartimento di Arroyo.

Da lì in poi si tratterebbe di un giallo perchè stando a quanto riportano i media locali il fratello sarebbe riuscito a salvarsi. Proprio il familiare del calciatore avrebbe poi lanciato i soccorsi con il corpo senza vita del calciatore che è stato ritrovato il giorno 8 marzo.

Nel frattempo sono moltissimi i messaggi di cordoglio da parte dei tifosi. “Il Club Atlético Atenas si rammarica con profondo rammarico della morte di Franco Acosta che ha militato nella nostra squadra nella stagione 2020. Salutiamo la sua famiglia, amici e colleghi. RIP”, ha scritto il club uruguaiano Atenas.