Standing ovation per Ciro Immobile a Valladolid

I tifosi del Valladolid dedicato quattro volte la standing ovation a Ciro Immobile

Durante lo 0-0 allo stadio José Zorrilla tra Lazio e Valladolid, in una delle classiche amichevoli estive pre campionato, si è verificato un episodio per la quale la gara non è potuta passare inosservata, il motivo? La standing ovation riservata a Ciro Immobile, capitano e centravanti della squadra.

La standing ovation per Ciro Immobile dei tifosi del Valladolid

Avrà lasciato un buon ricordo durante la sua permanenza a Siviglia, o sarà stata la sua aria da bravo ragazzo ad affascinare il tifo di casa? Poco importa, finalmente un episodio felice per il quattro capocannoniere della Serie A e Scarpa d’Oro, dopo le tante critiche ricevute durante la passata stagione. Sostituito al posto di Cancellieri, al momento di lasciare il rettangolo verde, l’attaccante è stato applaudito ben quattro volte dall’intero stadio del Valladolid.

Un gesto riservato a ben pochi, tutti grandi campioni, negli esigenti stadi spagnoli. Un riconoscimento da molti inatteso, ma i numeri parlano e Ciro Immobile ha dimostrato di essere un attaccante decisivo e costante, quanto meno in Serie A. In Nazionale, il bomber visto durante la stagione è stato praticamente sempre appannato e poco sereno, la mancata partecipazione al mondiale parla da sola. Con questo segno di buono augurio però si apre una nuova stagione per il classe ’90, che dovrà trascinare come al solito i suoi in un campionato che si promette ricco di insidie e nel quale la Lazio dovrà provare a dire la sua anche grazie ai gol del suo capitano.