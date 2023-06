Trovato senza vita il corpo di un sessantacinquenne all'interno della suo appartamento nella provincia del Sud Sardegna: in attesa dei risultati dell'autopsia, non si esclude l'ipotesi di omicidio

Giallo ad Arbus (Sud Sardegna). Trovato senza vita il corpo di un sessantacinquenne nel pomeriggio di lunedì 26 giugno all’interno della suo appartamento delle case popolari. In attesa dei risultati dell’autopsia, l’unico elemento finora ricollegabile al decesso è una ferita sulla testa.

Trovato in una pozza di sangue

La vittima si chiamava Antonio Giuseppe Atzori e il suo cadavere è stato trovato dai militari dell’Arma dei Carabinieri, accorsi sul posto dopo la chiamata di una vicina insospettita da un odore sgradevole che sentiva provenire dalla casa dell’uomo. Una volta entrati, i carabinieri della Compagnia di Villacidro si sono ritrovati di fronte la vittima riversa in una pozza di sangue sul pavimento del bagno. Ulteriori tracce di sangue sarebbero state trovate in altre parti dell’abitazione, compresa la camera da letto. Due finora le piste considerate: o una caduta accidentale o un omicidio, magari collegato a un tentativo di rapina. Sebbene infatti in casa dell’uomo siano stati rinvenuti tutti i beni di valore, l’abitazione è stata trovata in stato di estremo disordine.

I precedenti della vittima

Per ulteriori dettagli si attende l’esito dell’esame post mortem, eseguito dal medico legale Roberto Demontis su incarico del pm Danilo Tronci. Antonio Giuseppe Atzori e la sua abitazione erano già noti alle forze dell’ordine: diciotto anni prima, l’uomo vi aveva accoltellato il fratello durante una lite e, pochi anni dopo (nel 2009), lui stesso era rimasto vittima di un accoltellamento.