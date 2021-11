Susanna Galeazzi, il messaggio dopo la morte del padre: “Papà ora è felice”

Susanna Galeazzi ha rotto il silenzio via social dopo la scomparsa di suo padre, Giampiero Galeazzi.

Susanna Galeazzi, figlia del compianto giornalista Giampiero Galeazzi, ha scritto un commovente messaggio dedicato al padre, scomparso il 12 novembre.

Susanna Galeazzi: la morte del padre

Giampiero Galeazzi ha avuto due figli, Gianluca e Susanna che, come lui, hanno intrapreso la carriera di giornalisti.

Dopo che il 12 novembre è stata annunciata la scomparsa del celebre giornalista e volto tv (che da tempo lottava contro il diabete) Susanna Galeazzi ha scritto un post via social a lui dedicato, dove ha scritto: “Papà ora è felice, è in barca, sta remando sul suo tevere. Grazie a tutti, davvero, dell’affetto, della vicinanza e del tanto amore”. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno risposto al post della giornalista porgendole le loro condoglianze e i loro messaggi d’affetto per il celebre giornalista.

Susanna Galeazzi: il ricordo di Mara Venier

In queste ore anche Mara Venier si è aggiunta ai tanti che, via social, hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Giampiero Galeazzi. La conduttrice e il giornalista erano legati da un profondo e duraturo rapporto d’amicizia e la stessa Venier aveva confessato: “In questo mondo non è sempre facile riuscire ad avere amicizie vere. Tra me e Giampiero c’è un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera, costruita sul rispetto, sulla complicità, sulla voglia di stare insieme.

Per me Giampiero è uno della mia famiglia. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella vita. Lui fa parte della mia vita e io faccio parte della sua.”

Susanna Galeazzi: la malattia di Giampiero Galeazzi

Da tempo Giampiero Galeazzi combatteva contro il diabete che aveva messo a dura prova le sue condizioni fisiche. L’ultima apparizione tv del giornalista risale al 2018, anno in cui fu ospite della sua cara e storica amica Mara Venier.

In quell’occasione dichiarò: “Io penso che questa mia vita mi abbia dato tantissimo. Mi mancano da fare gli ultimi 500 metri”.

Galeazzi viveva nel massimo riserbo la sua vita privata e non ha mai amato particolarmente parlare della sua vita privata. Sposato con una donna di nome Laura Maria aveva avuto due figli, Gianluca e Susanna, che come lui avevano intrapreso la carriera di giornalisti. “Ero sempre in giro, a volte riuscivo ad andare a prenderli a scuola, ma mi rendo conto di non essere sempre stato presente.

Forse avrei potuto dare qualcosa di più dal punto di vista affettivo. E a 50 anni avrei dovuto abbandonare la vita da zingaro e fare un altro tipo di carriera. Non pensavo avrebbero seguito le mie orme”, ha dichiarato Galeazzi in merito ai suoi due figli.