Temptation, Stefano su Manuela: “Tranne le pulizie non sa fare niente”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Manuela e Stefano. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 19 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Manuela e Stefano, con il ragazzo che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Ecco cosa è successo.

Stefano e Manuela a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla quarta puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Manuela e Stefano.

Una coppia che è riuscita fin da subito ad attirare l’interesse del pubblico, con lui che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

La presentazione di Manuela e Stefano

A scrivere al programma, ricordiamo, è stata lei che, nella clip di presentazione, ha affermato: “Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza.

Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Stefano e Manuela, la quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island viene mostrato un video con Stefano che, parlando di Manuela, afferma: “Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente“. Immediata la reazione della fidanzata, che a quel punto sbotta: “Le sue parole non sono commentabili.

È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona”. Ma non solo, soffermandosi sulle attenzioni che Stefano dà alla single Federica, Manuela afferma: “Gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa”.

Stefano e Manuela, lui sempre più vicino alla tentatrice Federica

Stefano è sempre più vicino alla single Federica, con i due che continuano a conoscersi. Di fronte ai complimenti che lui fa alla single Carlotta, inoltre, la tentatrice si lascia andare allo sconforto e alle lacrime. “Per me questa situazione è difficile”, afferma a quel punto Federica piangendo. Per poi aggiungere: “Mi piaci, ci piacciamo, per questo soffro, non mi fa stare bene”. Manuela, di fronte a tali immagini, esclama: “Ma io te lo lascio se lo vuoi, poi dopo a cena devi pagare tu però!”.