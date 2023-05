Ospite a La Vita in Diretta, Luisella Costamagna è intervenuta sul caso di un padre che diserterà la discussione della tesi di laurea della figlia per vedere la finale di Europa League.

Nella scorsa puntata de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha ospitato Luisella Costamagna, Francesca Reggiani, Stefania Orlando, Alessandra Mussolini e Francesca Fialdini. La discussione è volta su un argomento un po’ particolare. Si è commentata la vicenda di Marta, una ragazza che mercoledì discuterà la tesi di laurea; nulla di anomalo se non fosse che suo padre ha deciso di non presenziare all’importante evento della figlia per andare a vedere la finale di Europa League.

La Vita in Diretta, Costamagna: “Sono indulgente con questo padre”

Luisella Costamagna ha preso la parola affermando: “Io sono indulgente con questo padre. Perché bisogna arrivare dove lui non arriva. In questo caso poi il papà l’ha fatta studiare all’università e ha investito su di lei per avere un futuro migliore. Un consiglio alla ragazza, che perdoni suo padre. Io ad esempio mi sono laureata, mia mamma voleva venire e io non volevo che venisse. Alla fine ho ceduto, però io non volevo davvero”.

Francesca Reggiani: “La vedo un po’ confusa”

In seguito Fracesca Reggiani ha detto la sua dicendo: “Non dico che ha ragione lei, ma la vedevo un po’ confusa”. A quel punto Costamagna ha risposto: “Dillo a tua sorella! La vedo un po’ confusa chi?!”. Tuttavia, la comica ha chiarito che il termine “confusa” non era rivolto alla giornalista ma era riferito alla “situazione”, ossia: “Secondo me la ragazza avrebbe dovuto capire chi è il padre da molto tempo. Quindi questa sua decisione non dovrebbe certo essere una sorpresa”.