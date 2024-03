Ternana: è morto Claudio Tobia, portò i rossoverdi in Serie C

Addio a Claudio Tobia, portò la Ternana in Serie C

Addio a Claudio Tobia, il custode dei colori rossoverdi. Era l’estate del 1988 quando la Ternana si trovava ad affrontare uno dei momenti più critici della sua storia. Il nuovo proprietario, Gaspare Gambino, aveva appena preso le redini del club dopo il fallimento. In quei giorni di incertezza, la scelta di non confermare Corrado Viciani come allenatore fu un segnale di cambiamento.

Al suo posto, arrivò Claudio Tobia, un nome destinato a scrivere una pagina importante nella storia dei colori rossoverdi. Nessuno avrebbe immaginato che quell’ingaggio segnasse l’inizio di un legame profondo tra Tobia e la Ternana.

Chi era Claudio Tobia

Nato a Pescara nel 1943, Claudio Tobia sarebbe diventato una figura leggendaria per i tifosi della Ternana, incantandoli con il suo calcio spettacolare e vincente. Il suo primo anno sulla panchina del club rossoverde, nella stagione 1988-89 di Serie C2, fu un trionfo. Con un gioco avvincente e una squadra determinata, l’allenatore riuscì nell’impresa di riportare il club in Serie C1. L’apice di quella stagione indimenticabile fu la promozione ottenuta in un epico spareggio sul neutro campo del Manuzzi di Cesena, di fronte a migliaia di tifosi ternani.

Tobia venne confermato anche per la stagione successiva, guidando la squadra verso un ottimo ottavo posto in Serie C1. Tuttavia, il suo secondo mandato con i rossoverdi si concluse in modo improvviso dopo un esonero seguito da una sconfitta amara. Ma la storia di Tobia e della Ternana era destinata a intrecciarsi nuovamente. Nel 1993, quando il club fallì e fu costretto a ripartire dalla Serie D, Tobia si ritrovò di nuovo sulla panchina delle Fere, guidandole nel difficile percorso di risalita. Anche se i risultati non furono sempre positivi, l’impegno e la dedizione di Tobia rimasero inalterati.

Morte di Claudio Tobia, con lui va via un pezzo di sport

Quest’oggi, 16 marzo 2024, Claudio Tobia è morto all’età di 80 anni, nella tranquillità della struttura residenziale di Marsciano, accanto alla sua amata moglie Stefania. La notizia della sua scomparsa suscitò un’ondata di commozione tra i tifosi e gli amanti dello sport ternano.

La Ternana Calcio, attraverso i suoi canali ufficiali, ha voluto rendere omaggio a Tobia, ricordando il suo prezioso contributo alla storia del club. “Buon viaggio, mister”, conclude il messaggio, un tributo sincero al custode dei colori rossoverdi, un uomo che resterà per sempre nel cuore dei ternani.