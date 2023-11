Momenti di grande paura per Neymar. Dei banditi hanno cercato di rapire la figlia neonata del calciatore. Tre uomini armati sono entrati nell’abitazione, ma fortunatamente sono tutti salvi.

Terrore per Neymar: criminali cercano di rapire la figlia

Momenti di grande terrore per Neymar. Alcuni banditi armati avrebbero cercato di rapire la figlia appena nata e la compagna, Bruna Biancardi. L’episodio è avvenuto a Cotia, nella periferia di San Paolo. Tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori di Bruna, influencer digitale e mamma della piccola Mavie, che ha solo un mese. Fortunatamente in quel momento la giovane e la bambina non erano in casa. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso.

Neymar, tentano di rapire la figlia: coinvolto un vicino

La residenza si trova in un condominio recintato e, secondo le prime informazioni, uno degli arrestati sarebbe un vicino di casa delle vittime. Gli altri due sono ancora ricercati. I genitori di Bruna sono stati presi in ostaggio, legati e imbavagliati. I criminali non hanno trovato denaro nella cassaforte dell’abitazione, ma hanno preso altri oggetti di valore e sono scappati. Sui social network Bruna Biancardi ha rassicurato i follower spiegando che “grazie a Dio è andato tutto bene“. “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene” ha commentato l’attaccante brasiliano.