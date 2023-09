Durante la terza puntata di Belve, ci sono stati momenti di grande imbarazzo in studio per Francesca Fagnani, a causa delle dichiarazioni di un ospite.

Belve, imbarazzo per Francesca Fagnani: le parole dell’ospite nella terza puntata

Durante la terza puntata della nuova stagione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, ci sono stati dei momenti di grande imbarazzo. Ospiti in studio Al Bano, Giacomo Urtis e Bianca Balti. Proprio quest’ultima ha messo in grande imbarazzo la conduttrice. Sono tornati i pungenti faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, con estrema onestà, con grandi nomi dello spettacolo, della politica e della cronaca. Tornano in scena i racconti di donne e uomini forti, che non si potranno fare a meno di ascoltare. Ma cosa è successo in studio durante la terza puntata della trasmissione?

Belve, Bianca Balti imbarazza Francesca Fagnani: “Sono molto attratta dal p**e”

Bianca Balti ha letteralmente spiazzato Francesca Fagnani durante l’intervista. “Ho baciato donne, toccato donne, ma non mi piace la vagina. Trovo che le donne siano bellissime, mi eccitano sessualmente, ma nell’atto non ce la faccio. Io prego il mio Dio di alleviarmi questa attrazione verso il pene, è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene” sono state le parole di Bianca Balti. “Farei a meno degli uomini volentieri se non fosse per quella cosa. Mi andrebbe bene anche non essere attratta per niente. Invece no, sono molto attratta” ha continuato la modella, mandando in imbarazzo la conduttrice.