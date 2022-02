Tommaso Montesano, chi è e perché Sallusti vuole licenziarlo dal giornale Libero

Bufera su Tommaso Montesano, ecco chi è il giornalista negazionista e perché Sallusti vuole licenziarlo da Libero: per lui marzo 2020 fu un "depistaggio"

Tiene banco in questi giorni la vicenda dell’esternazione social del giornalista Tommaso Montesano, ma chi è e, perché Alessandro Sallusti vuole licenziarlo da Libero? Il redattore finito al centro della bufera è figlio dell’attore e comico romano Enrico e per certi versi suo emulo estremo, dato che ha postato un tweet sulle Bare di Bergamo davvero di pessimo gusto.

Chi è Tommaso Montesano di Libero: più negazionista del padre, di certo più indelicato

Ma cosa ha scritto di preciso il giornalista negazionista già recidivo in quanto a posizioni estreme? Ecco il suo tweet: “Le bare di Bergamo stanno al COVID19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”. Il lago della Duchessa venne usato come “specchietto per le allodole” per sviare le indagini nei giorni concitati del rapimento del politico democristiano da parte delle Brigate Rosse.

I depistaggi sul caso Moro e l’accostamento alle foto horror sulle bare di Bergamo

Il senso del post è chiaro: le bare di Bergamo immortalate nelle foto horror del 12 marzo 2020 non erano il prodotto della strage che il coronavirus stava facendo. Il Comitato di Redazione di Libero ha emesso una nota in cui si dissocia “dagli interventi con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. E si scusa con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia”.

Il Comitato di redazione che prende le distanze ed il sindaco Gori che annuncia querela

E ancora: “Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero”. E il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in un tweet ha definito “vergognoso” il post di Montesano che “offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Sallusti, ma si è passato il segno, quereleremo Montesano”.