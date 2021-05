Tommaso Zorzi parla del suo lutto insuperabile: “Mi manchi ogni giorno”

Tommaso Zorzi ha voluto ricordare sui social una persona per lui molto speciale: il post che ha commosso i fan dell'ex gieffino

Tommaso Zorzi è tornato attivo sui social pochi giorni fa, in occasione della festa della mamma. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e oggi opinionista de L’Isola dei Famosi ha infatti deciso di approfittare della speciale occorrenza per fare gli auguri alla persona per lui più importante.

Tuttavia il popolare influencer ha anche colto il momento per commemorare la sua adorata nonna, venuta a mancare lo scorso maggio.

Tommaso Zorzi parla del suo lutto

Con un post su Instagram, Tommy ha dunque condiviso uno scatto dove si trova in compagnia della nonna e della madre da piccolo.

La didascalia a corredo della foto ha peraltro commosso i suoi numerosi fan, precisando: “Mi manchi ogni giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Molti ricorderanno del resto i racconti dell’ex gieffino nella Casa più spiata d’Italia riferiti proprio alla sua amata nonna.

In un’occasione in particolare, durante uno sfogo con l’amico Francesco Oppini, Tommaso aveva confessato: “La lasagna è un piatto che non riesco a mangiare. Era una specialità di mia nonna che è morta da poco. Non riesco neppure a guardarla”. A distanza di qualche mese da quell’esperienza, Zorzi è tuttavia tornato a ricordare la donna, precisando come gli manchi tantissimo e come gli piacerebbe tanto poter farla conoscere a tutti i suoi follower.