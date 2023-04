Christian Locatelli, 21 anni, era il nome della vittima del tragico incidente accaduto a Levate, in provincia di Bergamo, poco dopo le ore 17.30 di lunedì 3 aprile 2023.

Levate, l’incidente è avvenuto a 200 metri dalla casa della vittima

Christian Locatelli viveva a 200 metri dal luogo dello schianto, avvenuto in viale Italia. Il giovane, che faceva l’operaio in una ditta di Pontirolo, stava tornando dal lavoro in sella alla propria Ducati Monster quando, in corrispondenza di una curva, ha perso il controllo della moto. Locatelli ha prima urtato il cordolo del marciapiede, poi si è schiantato con la testa in avanti contro un platano.

Christian Locatelli è morto senza mai riprendere conoscenza

Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravissime. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare Christian Locatelli sul luogo dell’incidente, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto senza mai riprendere conoscenza.

Sul posto sono giunti subito dopo anche il padre di Locatelli e alcuni parenti, così come la Polizia stradale per effettuare i rilievi necessari.

Leggi anche: Lutto nella moda siciliana, si è spenta a 78 anni la stilista Sara Di Miceli

Leggi anche: Lotto di purea di sesamo richiamato dal Ministero della Salute per rischio salmonella