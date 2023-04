Tre società di Serie A sono state perquisite dalla Guardia di Finanza: ecco quali sono

Sono finite nel mirino della Guardia di Finanza alcune squadre di Serie A, tre di queste sono state addirittura perquisite. Gli agenti stanno indagando sulla compravendita di alcuni calciatori. Scopriamo quali sono le società coinvolte e i presunti reati contestati.

Tre società di Serie A sono state perquisite dalla Guardia di Finanza

Oltre alle società calcistiche della capitale: A.S. Roma e S.S. Lazio, è coinvolta nelle indagini della Guardia di Finanza anche la Salernitana, che in passato era di proprietà di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Le indagini sono separate: una coinvolge la Roma e l’altra Lazio e Salernitana. Non è ancora chiaro cosa rischino le tre squadre di calcio che militano nel massimo campionato Nazionale in quanto c’è ancora presunzione d’innocenza. Al momento la Guardia di Finanza sta effettuando le prime perquisizioni con conseguente sequestro di materiale necessario alle indagini.

S.S. Lazio e Salernitana

I presunti reati contestati dalla Guardia di Finanza alla società biancoceleste e a quella granata, come si legge sul quotidiano Il Messaggero, sono: emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché delitti di false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone. Sulla Lazio e sulla Salernitana sta indagando la Procura della Repubblica di Tivoli.

A.S. Roma

A indagare sull’A.S. Roma è invece la Procura della Repubblica di Roma. La Guardia di Finanza ha perquisito la sede della società ed ha acquisito il materiale necessario per far luce su alcuni trasferimenti sospetti avvenuti dal 2017 al 2019 e nel 2021.