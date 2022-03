Trovato morto in casa dopo 10 giorni: non apriva a nessuno per paura di prendere il Covid

A Roma un uomo di 76 anni è stato trovato morto nel suo appartamento dopo 10 giorni: Antonio Piscel si era isolato per paura di prendere il Covid

Antonio Piscel è stato ritrovato morto nel suo appartamento di Roma dopo 10 giorni. L’uomo non si faceva quasi più vedere in giro per paura di cotrarre il Covid. Famigliari e vicini, preoccupati di non vederlo da tempo, hanno chiamato la Polizia.

Roma, 76enne trovato morto in casa dopo 10 giorni

L’uomo si chiamava Antonio Piscel e viveva da solo nel suo appartamento di Roma, situato in un condominio. L’anziano era il nipote del giornalista e avvocato, fondatore del Partito socialista trentino con Cesare Battisti. La Polizia, allertata da vicini e famigliari, che non lo vedevano da molti giorni, ha aperto la porta di casa e ha trovato il corpo senza vita da già 10 giorni.

Sul corpo non c’erano segni di violenza

Sul posto sono interevenuti anche gli uomini della scientifica che hanno notato che sul corpo dell’uomo non erano presenti segni di violenza. Per qeusto motivo si esclude l’ipotesi di un’aggressione. I vicini hanno raccontato che ultimamente Antonio usciva molto poco da casa: “Aveva paura di prendere il Covid.”

Il racconto del figlio e quello del badante

Anche il figlio del 76enne non vedeva il padre da qualche giorno: “Gli avevo portato la spesa la domenica prima, avevo lasciato fuori dalla porta una busta con del cibo e una cassetta d’acqua.” Il badante, che non vedeva Antonio da almeno due settimane ha confermato che anche a lui era richiesto di lasciare la spesa fuori dalla porta di casa, per evitare ogni tipo di contatto.