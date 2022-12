Ufficiale il passaggio di Cristiano Ronaldo al Al Nassr

È ufficiale: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell’Al Nassr.

II fenomeno portoghese ha firmato un contratto che lo legherà alla società militante nel campionato saudita fino al 2025. Le cifre del suo stipendio sono incredibili: CR7 sarà il giocatore più pagato del Mondo.

Cristiano Ronaldo, ufficiale il suo approdo al Al Nassr

Dopo la traumatica rottura con il Manchester United e un Mondiale in Qatar vissuto da non protagonista, Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sè. Ennesimo cambio di casacca di questi ultimi anni di carriera per il fenomeno portoghese che, a 37 anni compiuti, si trasferisce Al Nassr, in Arabia Saudita.

L’ufficialità è stata comunicata tramite una foto postata su tutti i social dall’Al Nassr e dallo stesso Ronaldo.

Quanto percepirà Ronaldo? Le cifre sono spaventose

Quando hanno inziato a circolare le prime voci sul possibile approdo dell’attaccante all’Al Nassr, si era paventata la possibilità che CR7 potesse prendere fino a 200 milioni di euro di stipendio per due anni di contratto. Le cifre reali, invece, sono un po’ diverse: Ronaldo prenderà 70 milioni all’anno, ma per tre anni di contratto.